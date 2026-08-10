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Kemeriahan Parti Libur 2026, Dari Musik Hingga Wahana

Kemeriahan Parti Libur 2026, Dari Musik Hingga Wahana
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The Cloves and The Tobacco tampil dalam Parti Libur 2026 di kawasan Batu Night Spectacular (BNS), Kota Batu, pada Minggu (2/8). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, BATU - Festival musik, Parti Libur 2026 berlangsung semarak di kawasan Batu Night Spectacular (BNS), Kota Batu, Jawa Timur pada 1 dan 2 Agustus 2026.

Berbeda dari festival musik pada umumnya, penyelenggara memadukan konsep panggung konser dengan arena wahana
permainan, mengusung tema caravan bernuansa sirkus yang berpadu dengan suasana theme park.

Festival Director Parti Libur, Gahtan Thoriq mengatakan bahwa Parti Libur menjadi festival pertama di Indonesia yang menggabungkan panggung musik dengan arena wahana.

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Konsep tersebut lahir dari kolaborasi dengan Jatim Park Group yang menyediakan kawasan BNS sebagai lokasi acara.

Menurutnya, perpaduan tema caravan, sirkus, dan theme park dimaksudkan untuk menghadirkan pengalaman yang tidak bisa didapatkan penonton di konser pada umumnya yang hanya berlangsung di lapangan terbuka.

"Kalau biasanya orang menonton konser di lapangan, di sini pengunjung bisa menikmati pertunjukan di berbagai ruang yang unik dan mungkin sebelumnya tidak pernah terpikirkan bisa dijadikan lokasi konser," kata Gahtan Thoriq.

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Dari Lumajang ke Batu, Ekspansi Tanpa Meninggalkan Akar

Gahtan Thoriq menegaskan bahwa perpindahan lokasi penyelenggaraan ke Kota Batu bukan berarti Parti Libur meninggalkan akarnya di Lumajang, tempat festival ini pertama kali tumbuh dan berkembang.

Festival musik, Parti Libur 2026 berlangsung semarak di kawasan Batu Night Spectacular (BNS), Kota Batu, Jawa Timur pada 1 dan 2 Agustus 2026.

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