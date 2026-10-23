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Kemeriahan Synchronize Fest 2026, Bukan Sekadar Festival

Kemeriahan Synchronize Fest 2026, Bukan Sekadar Festival
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Penampilan Ayu Ting Ting saat Synchronize Fest 2026 di kawasan Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada Sabtu (17/10). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Synchronize Fest 2026 resmi rampung dengan paripurna di kawasan Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada Minggu (18/10).

Satu rangkaian perayaan yang monumental dari Synchronize Fest, yang di tahun kesebelasnya ini makin mengukuhkan arti konkret dari slogan 'It’s not just a festival, it’s a movement!' yang diusung kembali di tahun ini.

Sebuah slogan, yang awalnya muncul perdana di edisi tahun 2016. Berselang sepuluh tahun kemudian, slogan ini dihadirkan kembali oleh Synchronize Fest dengan fondasi yang lebih kuat dan matang. Selama rentang waktu tersebut, banyak hal monumental yang dilalui oleh Synchronize Fest.

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Sebuah slogan yang membawa ragam makna yang di tiap tahunnya punya dampak yang semakin luas, yang di perjalanannya tumbuh mengakar ke sekelilingnya, menjadi besar bestari bagi semua yang terlibat di dalamnya, baik itu untuk para penampil, warga-wargi, hingga elemen-elemen
lainnya.

Slogan teguh yang dipegang erat oleh Synchronize Fest, layaknya sebuah jaminan bagi warga-wargi yang hadir di tiap gelarannya untuk bisa mendapatkan satu pengalaman penuh yang melibatkan lima indra utama, tidak hanya sebuah pertunjukan musik semata.

Hal-hal tersebut, yang diharapkan bisa diinterpretasikan sendiri oleh warga-wargi yang punya ragam pengalaman tentang Synchronize Fest di tiap edisinya.

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Setidaknya, ada beberapa catatan penting dari edisi kesebelas Synchronize Fest ini. Pertama, Synchronize Fest kembali memberikan panggung kepada nama-nama yang saat ini tengah bermekaran di kancahnya masing-masing.

Sebutlah dengan kehadiran nama Jo Soegono, Remuk, Basajan Starrduc, Coldskin, dan lainnya. Hadir juga momen kembalinya Pijar, trio asal Medan yang untuk pertama kalinya kembali berkumpul setelah enam tahun absen di bawah sinar lampu panggung.

Festival musik, Synchronize Fest 2026 resmi rampung dengan paripurna di kawasan Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada Minggu (18/10).

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