Kemewahan Maxus Mifa 9 Sukses Menyihir Hari dan Annisa
jpnn.com, KOTA TANGERANG - Sebelum masuk ke kabin Maxus Mifa 9 di GIIAS 2026, kesan premium sudah terpancar dari desain eksteriornya.
MPV listrik andalan Maxus itu tampil dengan garis bodi tegas, lampu LED bergaya futuristis, serta proporsi yang memberi aura elegan tanpa terlihat berlebihan.
Di balik tampilannya, MIFA 9 menawarkan kabin lapang berukuran 5.270 mm x 2.000 mm x 1.840 mm dengan wheelbase 3.200 mm.
Dimensi tersebut membuat ruang kaki dan kepala terasa lega di setiap baris, menghadirkan kenyamanan layaknya lounge pribadi.
Nuansa mewah makin terasa lewat kehadiran Premium Captain Seat di baris kedua.
Kursi dilengkapi fitur pijat, pemanas, ventilasi, pengaturan elektrik, hingga leg rest yang membuat perjalanan jauh terasa lebih rileks.
Pengalaman berkendara juga didukung sistem audio premium JBL, layar infotainment berukuran besar, panel instrumen digital, serta fitur konektivitas modern.
Kemewahan MIFA 9 juga diakui para pemiliknya. Hari Karnadi mengaku memilih mobil ini, karena desain interior dan eksteriornya yang elegan.
Kemewahan MIFA 9 diakui para pemiliknya, Hari Karnadi yang memilih MPV listrik ini karena desain interior dan eksteriornya yang elegan.
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