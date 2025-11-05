menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Militeriana » Kemhan dan ESQ Jajaki Kolaborasi Pengelolaan SDM Lewat AI Talent DNA

Kemhan dan ESQ Jajaki Kolaborasi Pengelolaan SDM Lewat AI Talent DNA

Kemhan dan ESQ Jajaki Kolaborasi Pengelolaan SDM Lewat AI Talent DNA
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto menerima kunjungan Founder ESQ Corporation Ary Ginanjar Agustian di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, baru-baru ini. Foto: ESQ

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto menerima kunjungan Founder ESQ Corporation Ary Ginanjar Agustian di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, baru-baru ini.

Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama dalam penerapan aplikasi ESQ AI Talent Management System bernama TalentDNA.

TalentDNA merupakan sistem berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang dikembangkan untuk mengidentifikasi kecenderungan pola perilaku alami seseorang secara konsisten di berbagai situasi.

Baca Juga:

Teknologi ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan serta pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kemhan.

Dalam kesempatan itu, Wamenhan Donny menyampaikan apresiasi atas inovasi dan tawaran kolaborasi dari pihak ESQ Corporation.

Dia menilai penerapan teknologi AI dalam manajemen talenta dapat menjadi langkah maju bagi Kemhan dalam memperkuat sistem yang sudah berjalan.

Baca Juga:

“Kalau saya lihat ini sudah maju, memanfaatkan teknologi AI dan database elektronik sehingga lebih cepat. Saya rasa itu bagus untuk mendukung sistem yang sudah ada selama ini. Tapi intinya nanti akan saya sampaikan kepada Pak Menhan terkait hal ini,” ujar Donny.

Sementara itu, Founder ESQ Corporation Ary Ginanjar Agustian mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan beraudiensi dengan Wamenhan dan Sekretaris Jenderal Kemhan, Letjen TNI Tri Budi Utomo.

Wamenhan Donny Ermawan bahas kolaborasi aplikasi AI Talent DNA bersama Founder ESQ Ary Ginanjar.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI