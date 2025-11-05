Kemhan dan ESQ Jajaki Kolaborasi Pengelolaan SDM Lewat AI Talent DNA

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto menerima kunjungan Founder ESQ Corporation Ary Ginanjar Agustian di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, baru-baru ini.

Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama dalam penerapan aplikasi ESQ AI Talent Management System bernama TalentDNA.

TalentDNA merupakan sistem berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang dikembangkan untuk mengidentifikasi kecenderungan pola perilaku alami seseorang secara konsisten di berbagai situasi.

Teknologi ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan serta pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kemhan.

Dalam kesempatan itu, Wamenhan Donny menyampaikan apresiasi atas inovasi dan tawaran kolaborasi dari pihak ESQ Corporation.

Dia menilai penerapan teknologi AI dalam manajemen talenta dapat menjadi langkah maju bagi Kemhan dalam memperkuat sistem yang sudah berjalan.

“Kalau saya lihat ini sudah maju, memanfaatkan teknologi AI dan database elektronik sehingga lebih cepat. Saya rasa itu bagus untuk mendukung sistem yang sudah ada selama ini. Tapi intinya nanti akan saya sampaikan kepada Pak Menhan terkait hal ini,” ujar Donny.

Sementara itu, Founder ESQ Corporation Ary Ginanjar Agustian mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan beraudiensi dengan Wamenhan dan Sekretaris Jenderal Kemhan, Letjen TNI Tri Budi Utomo.