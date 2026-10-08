Kemitraan CHEK-KALGen Innolab Dorong Kemandirian Diagnostik Genomik

jpnn.com, JAKARTA - PT Diastika Biotekindo Tbk atau CHEK menjalin kemitraan strategis dengan PT Innolab Sains Internasional atau KALGen Innolab sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi layanan kesehatan berbasis genomik di Indonesia. Kolaborasi ini menjadi salah satu langkah awal dalam membangun ekosistem precision medicine nasional yang memungkinkan pemanfaatan teknologi genomik secara lebih luas dan berkelanjutan.

"Kami melihat perkembangan precision medicine membutuhkan kolaborasi yang erat antara penyedia teknologi dan laboratorium diagnostik. Melalui kemitraan ini, Diastika berkomitmen menghadirkan solusi teknologi genomik yang mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan serta memperluas akses terhadap teknologi diagnostik modern di Indonesia," tutur Direktur Utama PT Diastika Biotekindo Tbk, F.X. Yoshua R.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pemanfaatan kapabilitas KALGen Innolab dalam menyediakan layanan diagnostik berbasis genomik untuk mendukung kebutuhan klinis yang semakin beragam.

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"Dalam bidang onkologi, KALGen Innolab menyediakan layanan Comprehensive Genomic Profiling atau CGP berbasis NGS atau Next Generation Sequencing yang memberikan gambaran secara komprehensif untuk mendukung dokter dalam memahami karakteristik kanker dan menentukan pilihan terapi yang sesuai bagi setiap pasien. Selain itu KALGen Innolab juga memiliki layanan Wellness Genomics, informasi genetik yang bermanfaat untuk mendukung pendekatan kesehatan yang lebih personal, mulai dari pemahaman predisposisi kesehatan hingga nutrisi, aktivitas fisik, metabolisme, kesehatan kulit, dan respons terhadap obat," ujar Direktur KALGen Innolab Henry Sukardi.

KALGen Innolab yang telah bekerja sama dengan lebih dari 300 rumah sakit di seluruh Indonesia memiliki kapabilitas layanan genomik yang mencakup precision oncology dan wellness genomics, menjadikannya salah satu mitra strategis CHEK dalam mengimplementasikan teknologi genomik di layanan kesehatan.

CHEK melalui kerja sama ini akan mendukung pengembangan infrastruktur laboratorium genomik melalui penyediaan platform teknologi, reagen, instrumen pendukung, serta layanan teknis yang diperlukan untuk menunjang operasional layanan diagnostik molekuler berbasis NGS. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperluas pemanfaatan teknologi genomik modern di Indonesia sekaligus meningkatkan kapasitas layanan diagnostik molekuler dalam negeri.

Penguatan kapasitas pemeriksaan genomik di dalam negeri juga diharapkan memberikan manfaat yang lebih luas bagi sistem kesehatan nasional. Dengan semakin tersedianya layanan diagnostik molekuler berteknologi tinggi di Indonesia, kebutuhan pengiriman sampel ke luar negeri dapat dikurangi sehingga membantu meningkatkan efisiensi layanan kesehatan, mempercepat waktu penyelesaian pemeriksaan, memperluas akses masyarakat terhadap teknologi diagnostik modern, serta mendukung kemandirian layanan kesehatan nasional.

Bagi rumah sakit dan tenaga medis, ketersediaan teknologi genomik dan layanan Comprehensive Genomic Profiling atau CGP di dalam negeri dapat memperluas akses terhadap informasi molekuler yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan klinis. Sementara bagi pasien, penguatan kapabilitas dalam negeri dapat memberikan akses terhadap pemeriksaan genomik dengan waktu penyelesaian yang lebih cepat dan proses layanan yang lebih terintegrasi, sekaligus membuka peluang agar teknologi precision medicine dapat menjangkau lebih banyak masyarakat Indonesia.