Kemitraan RCTI+ dan Shopee Hadirkan Pengalaman Belanja Terintegrasi

jpnn.com, JAKARTA - RCTI+, superapp dari MNC Group, mengumumkan kolaborasi strategis dengan perusahaan e-commerce, Shopee, melalui peluncuran fitur Shop+ Catalog.

Kemitraan tersebut bertujuan menyajikan pengalaman berbelanja yang mulus langsung dalam tayangan live TV dan konten digital, memberikan pengalaman 'Belanja Tanpa Pindah Aplikasi' kepada pengguna.

CEO RCTI+, Valencia Tanoesoedibjo mengungkapkan kolaborasi tersebut langkah lanjutan dari inisiatif live commerce yang telah dikembangkan RCTI+, melalui fitur Shop+ Catalog, yang kini semakin matang dari sisi teknologi dan perilaku pengguna.

"Kami melihat perilaku konsumsi digital masyarakat Indonesia terus berkembang, dan sejak tahun lalu RCTI+ telah membentuk kebiasaan baru penonton yaitu menonton sambil berbelanja," ujar Valencia.

"Dengan integrasi bersama Shopee, kami memperluas skala dan kekuatan ekosistem ini agar makin seamless, relevan, dan bernilai bagi semua pihak. Penonton, brand, dan platform," imbuhnya.

Berbeda dengan peluncuran fitur serupa yang baru memasuki pasar, RCTI+ telah menjalankan model live commerce secara aktif selama lebih dari satu tahun.

Fitur Shop+ Catalog tidak hanya terbatas pada konten digital di aplikasi, tetapi juga hadir dalam tayangan live TV, dengan penempatan produk yang dapat langsung diklik pemirsa saat acara berlangsung.

Penonton cukup memilih program favorit, lalu produk pilihan akan tampil di bawah layar atau dalam bentuk display banner.