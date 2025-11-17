Kemkomdigi Apresiasi Peran Komunitas Informasi Masyarakat

jpnn.com, TANGERANG - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan pentingnya peran Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dalam menjaga kualitas ruang publik dan memperkuat literasi informasi masyarakat.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Fifi Aleyda Yahya menekankan KIM kini menjadi ujung tombak penyebaran informasi yang akurat hingga ke tingkat desa.

Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi digital, peran KIM semakin strategis.

“Di era informasi yang bergerak begitu cepat, kehadiran KIM bukan hanya penting, tetapi menentukan arah kualitas ruang publik kita,” ujar Fifi dalam Malam Anugerah Festival dan Kompetisi KIM 2025, Sabtu (15/11).

Fifi menjelaskan banyak program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang manfaatnya akan optimal jika disampaikan melalui arus informasi yang benar dan dapat dipercaya.

Contohkan program cek kesehatan gratis, Koperasi Desa Merah Putih, makan bergizi gratis, dan Sekolah Rakyat yang membutuhkan jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Agar informasi baik ini benar-benar sampai dan dimanfaatkan masyarakat, peran teman-teman KIM sangat dibutuhkan,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangerang Maryono menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Komdigi yang menunjuk Kota Tangerang sebagai tuan rumah Festival KIM 2025.