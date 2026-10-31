Kemkomdigi Berupaya Memperluas Cakupan Internet Murah

jpnn.com, JAKARTA - Bayangkan satu rumah, satu sambungan internet, lalu seluruh anggota keluarga bisa berselancar tanpa takut kuota jebol di tengah bulan.

Anak bisa belajar daring lancar, orang tua bisa memutar roda usaha dari meja makan, dan streaming lagu kesukaan jalan terus—semua tanpa bikin kantong menjerit.

Impian sederhana itu yang kini sedang dikejar pemerintah.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menargetkan masyarakat segera menikmati internet kabel (fixed broadband) berkecepatan tinggi hingga 100 Mbps, dengan harga di bawah Rp200 ribu per bulan.

Angkanya, bahkan diupayakan bisa menyentuh Rp140 ribu.

Strateginya: menggelar kabel fiber optik sedalam dan seluas mungkin sampai mengetuk pintu rumah-rumah warga, bukan lagi menumpuk di kawasan bisnis atau pusat kota saja.

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"Internet bisa ditekan biayanya menjadi lebih murah dengan cara memperluas fixed broadband," kata Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, di Jakarta.

"Kita perlu memperluas jaringan fiber optik agar bisa masuk ke rumah tangga, sehingga koneksinya bisa digunakan bersama oleh keluarga."