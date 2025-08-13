menu
Kemkomdigi Gelar Bimtek Bahas Karhutla
Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bimbingan Teknis Media Handling Komunikasi Krisis Isu Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) di Palembang, Sumatra Selatan. Foto dok Kemenkomdigi

jpnn.com, PALEMBANG - Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bimbingan Teknis Media Handling Komunikasi Krisis Isu Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) di Palembang, Sumatra Selatan, pada 30 Juli 2025.

Ketua Tim Pengelolaan Komunikasi Strategis Pemerintah, Hastuti Wulanningrum, menyampaikan isu karhutla perlu ditangani bersama, termasuk dari segi komunikasi.

“Kemkomdigi khususnya Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, merupakan satuan tugas (satgas) yang bertanggung jawab dalam komunikasi publik mengenai isu kebakaran hutan dan lahan,” ujar Hastuti.

Penanggulangan isu karhutla tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Kementerian Kehutanan maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Kolaborasi lintas sektor dibutuhkan dalam mengelola krisis dan menyampaikan informasi ke masyarakat luas.

“Di era digital, pengelolaan komunikasi krisis menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya penanggulangan karhutla,” tutur Hastuti.

Terkait hal tersebut, Bimbingan Teknis Media Handling Komunikasi Krisis Isu Kebakaran Hutan dan Lahan digelar untuk mengoptimalkan pemanfaatan media digital, terutama informasi mengenai penanganan karhutla kepada masyarakat luas.

Sekitar 300 peserta hadir secara daring dan luring, mulai dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Balai Pengendalian Kebakaran Hutan (Dalkarhut), Dinas Kehutanan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) & Unit Pelaksana Teknis (UPT), Diskominfo, dan Tim Kehumasan Instansi Pendidikan.

