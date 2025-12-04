Kemkomdigi Gelar Forum From Local Heroes to Global Stories

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital RI melalui Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) menggelar forum From Local Heroes to Global Stories: Indonesia’s Best Practices in Positive Storytelling, sebagai bagian dari rangkaian inisiatif ASEAN Good News from Southeast Asia (GNFA).

Acara yang berlangsung di CBN Hall Jakarta, Selasa (2/12), ini menjadi wadah kolaboratif antara pemerintah, kreator digital, komunitas, serta pelaku komunikasi publik untuk memperkuat penyebaran narasi positif tentang Indonesia.

Plt. Direktur Ekosistem Media Kemkomdigi, Farida Dewi Maharani menegaskan pentingnya memperluas praktik positive storytelling di tengah derasnya informasi digital.

“Satu konten dapat mengubah persepsi, satu video bisa menginspirasi perubahan sosial, dan satu cerita mampu membuat dunia melihat Indonesia dengan kacamata yang lebih positif. Indonesia memiliki banyak pahlawan, kreator, relawan, seniman, dan penggerak komunitas yang kisahnya layak mendunia,” ujar Farida.

Dia juga menekankan bahwa Indonesia memiliki modal besar berupa kreativitas generasi muda dan kekayaan lokal yang dapat disuarakan melalui konten-konten inspiratif.

“Kami ingin mendorong lahirnya lebih banyak konten kreatif yang bukan hanya menarik, tetapi juga bermanfaat dan membangun optimisme publik. Inovasi hari ini bukan hanya teknologi, tetapi cara kami bercerita tentang Indonesia kepada dunia,” tambahnya.

Acara ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem komunikasi publik yang sehat dan kolaboratif.

Forum ini menjadi bagian dari persiapan Indonesia dalam menunjukkan kepemimpinan regional di bidang komunikasi publik serta mendorong kolaborasi lintas sektor dalam penyebaran pesan positif.