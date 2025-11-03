Kemkomdigi Luncurkan Tunasdigital.id untuk Lindungi Anak dari Konten Negatif
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) resmi meluncurkan situs Tunasdigital.id pada Sabtu (1/11/2025) dalam acara bertajuk “Aman dan Sehat Digital Sejak Dini” di Jakarta.
Platform ini dirancang sebagai panduan bagi para orang tua dalam melindungi anak-anak dari paparan konten negatif di dunia maya.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, peluncuran Tunasdigital.id merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang aman dan sehat bagi generasi muda Indonesia.
“Tunasdigital.id bisa menjadi kanal pengetahuan bagi bunda-bunda untuk mengerti bagaimana membawa anaknya di era digital,” ujar Meutya dalam keterangan tertulis Kemkomdigi, Senin (3/11).
Langkah Kemkomdigi tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Milenial Muslim Bersatu (MMB), Khairul Anam, yang menilai inisiatif ini menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap penguatan literasi digital keluarga.
“Ini adalah jawaban atas kebutuhan mendesak untuk menghadirkan ruang yang ramah bagi anak-anak. Ini bukan hanya perlindungan, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan generasi bangsa,” ujarnya.
Menurut Anam, pesatnya perkembangan teknologi digital membawa peluang besar sekaligus tantangan dalam hal perlindungan anak dari informasi yang tidak sesuai usia.
Dia menilai Tunasdigital.id menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem digital yang aman dan mendidik.
Kemkomdigi luncurkan Tunasdigital.id untuk bantu orang tua lindungi anak dari konten negatif.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kemkomdigi Tekankan Pentingnya Komunikasi Publik untuk Informasikan Program MBG
- Kemkomdigi & OJK Blokir 23.929 Rekening Judol, Pastikan Aliran Dana Ilegal Terputus
- Mulai 2026, Semua Gim di Indonesia Wajib Punya Label Usia
- Perkuat Respons Cepat Dalam Tangani Krisis di Bali, Kemkomdigi Gelar Bimtek
- Dunia Maya Pedang Bermata Dua, Simbiosis Kritik & Ideologi Radikal Sangat Berbahaya
- Di Tengah Gempuran AI, Kemkomdigi Prioritaskan Pengembangan SDM Media