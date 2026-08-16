Kemkomdigi Soroti Hornet, Minta Google & Apple Hapus dari Toko Aplikasi

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengambil langkah tegas terhadap aplikasi Hornet di toko Play Stote maupun App Store.

Penghapusan aplikasi itu dilakukan setelah menerima laporan masyarakat terkait platform tersebut dengan kampanye LGBTIQ+

"Kami menerima aduan dari masyarakat mengenai keterkaitan platform Hornet dengan kampanye LGBTIQ+," kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar dalam keterangan persnya di Jakarta pada Sabtu.

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Dia menambahkan ini menjadi perhatian karena ada nilai, norma, dan ketentuan hukum yang harus dihormati oleh setiap platform beroperasi di Indonesia.

Alexander menyampaikan masalah aplikasi Hornet tidak hanya berkaitan dengan konten yang bertentangan dengan norma di Indonesia, tetapi juga ketidakpatuhan pada ketentuan bagi penyelenggara sistem elektronik (PSE) di Indonesia.

"Dari awal Hornet tidak pernah mendaftarkan diri sebagai PSE di Indonesia. Ini merupakan persoalan kepatuhan yang harus kami tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya.

Oleh karena itu, Kemkomdigi meminta Google dan Apple mengeluarkan aplikasi tersebut dari daftar di Play Store dan App Store yang bisa diakses oleh pengguna di Indonesia.

"Kami sudah minta App Store dan Play Store agar aplikasi tersebut segera di-delisting. Ini bagian dari penegakan aturan terhadap platform yang tidak memenuhi kewajibannya di Indonesia," kata Alexander.