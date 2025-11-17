Kemkomdigi Tegaskan Pelindungan Anak di Ruang Digital Menjadi Prioritas

jpnn.com, TANGERANG - Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kominfo, Mediodecci Lustarini menuturkan percepatan pelindungan anak di ruang digital harus menjadi gerakan nasional.

Penegasan ini disampaikan Mediodecci Lustarini, saat gelaran Indonesiagoid Menyapa yang jadi rangkaian kegiatan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Festival 2025.

Data terbaru menunjukkan bahwa setiap 0,5 detik satu anak Indonesia terhubung ke internet, sementara tingkat literasi digital keluarga masih tertinggal, kondisi yang dinilai mengkhawatirkan.

Indonesia memiliki 88,8 juta anak dan remaja, angka yang menjadikan populasi digital muda Indonesia sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Namun, tingginya akses tidak diimbangi dengan kesiapan pelindungan.

“Anak-anak kita masuk ke ruang digital jauh lebih cepat dibanding kemampuan sebagian besar orang tua memahami risikonya. Ini bukan sekadar isu teknologi, tetapi isu keselamatan anak,” ujar Mediodecci di Tangerang, Sabtu (15/11).

Dia pun mengungkapkan sejumlah temuan penting. Pertama bahwa 75% anak usia 7–17 tahun mengakses internet 5–7 jam per hari.

Kedua 70% orang tua memiliki aturan penggunaan gawai, tetapi hanya 20% anak yang mematuhinya. Ketiga hanya 37,5% anak pernah mendapat edukasi keamanan digital.

Menurutnya, kesenjangan antara pemahaman dan perilaku ini membuat anak rentan terhadap risiko perundungan siber, eksploitasi seksual, konten ekstrem, hingga manipulasi algoritmik.