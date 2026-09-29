Kemkomdigi Tekankan Penanganan Scam Perlu Penguatan Koordinasi Lintas Sektor

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Alexander Sabar menekankan penanganan scam, membutuhkan pendekatan menyeluruh dan tidak dapat dilakukan hanya satu institusi.

Hal tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Penipuan Online (Scam) di Jakarta, Senin (28/9).

Alexander menyebut penanganan penipuan online perlu melibatkan berbagai bagian dalam ekosistem digital.

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Industri layanan komunikasi dan platform digital hingga sistem pembayaran serta sektor jasa keuangan turut menjadi bagian dari rantai tersebut.

Oleh karena itu, penanganannya membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kuat dan menjadi tanggung jawab bersama.

"Membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kuat, sehingga informasi, kebijakan, dan langkah penanganan dari masing-masing sektor dapat saling terhubung dan memperkuat satu sama lain,” ujar Alexander di Jakarta Pusat, Senin (28/9).

Senada dengan Alexander, Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Perlindungan Konsumen (DSPK) Bank Indonesia Sally Marintan Hutapea mengungkapkan scam dapat bergerak lintas kanal dan platform hingga masuk ke sistem keuangan dalam hitungan menit.

Kondisi itu membuat penanganannya membutuhkan kerja sama antarlembaga dan industri secara menyeluruh.