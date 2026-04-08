Kemlu Pastikan 720 WNI Tertahan di Timur Tengah Segera Dipulangkan ke Tanah Air

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan bahwa ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang masih tertahan di Timur Tengah akibat gangguan penerbangan segera dipulangkan.

Tercatat, terdapat 720 WNI yang saat ini sedang menunggu jadwal keberangkatan menuju tanah air.

Plt. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, menjelaskan bahwa seluruh WNI yang terdampak disrupsi penerbangan tersebut sudah masuk dalam penanganan perwakilan RI di masing-masing wilayah.

“Saat ini, terdapat 720 WNI yang tertahan disrupsi penerbangan di berbagai wilayah di Timur Tengah, dan sudah dalam penanganan untuk menunggu penerbangan ke tanah air,” kata Heni Hamidah dalam taklimat media di Jakarta, Rabu.

Adapun sejauh ini, kata dia, perwakilan RI di Timur Tengah telah memfasilitasi proses repatriasi mandiri untuk sebanyak 2.284 orang WNI. Jumlah tersebut tidak termasuk WNI jamaah umrah yang senasib terjebak tak bisa pulang.

Ia menyampaikan bahwa saat ini, Kemlu RI bersama seluruh Perwakilan RI di Timur Tengah terus memantau ketat perkembangan situasi di wilayah Teluk, khususnya Iran, sepanjang perang antara Amerika Serikat dan Iran berlangsung hingga gencatan senjata tercapai hari ini.

Baca Juga: Iran Bakal Menghancurkan Kedubes Israel di Timur Tengah

KBRI pun terus melakukan kontak secara berkala dengan simpul WNI yang masih ada di Timur Tengah, kata pejabat di Kemlu RI itu.

Sementara itu, hingga kini masih ada 281 WNI yang masih berada di Iran, dengan 35 orang di antaranya adalah awak kapal yang berada di pesisir Iran, ucap Heni.