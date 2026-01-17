Kemlu Sebut Belum Ada Rencana untuk Mengevakuasi WNI di Iran

jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vahd Nabyl A Mulachela mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada rencana untuk memulangkan atau mengevakuasi para WNI di Iran.

Seperti diketahui, saat ini tengah terjadi demonstrasi besar-besaran di Iran yang menentang pemerintah.

“Sejauh ini berdasarkan pengamatan atas kondisi di sana, belum diperlukan evakuasi,” ucap Nabyl saat dihubungi JPNN.com, pada Jumat (16/1).

Dia memastikan bahwa kondisi Warga Negara Indonesia (WNI) di Iran sejauh ini dilaporkan dalam kondisi aman.

Menurut Nabyl, WNI tak terdampak kisruh demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Iran.

“Dilaporkan oleh KBRI Tehran, (WNI) dalam kondisi aman, tidak terdampak oleh demonstrasi yang berlangsung,” kata dia.

KBRI terus berkomunikasi dengan para WNI tersebut, yang mayoritas adalah pelajar atau mahasiswa.

“Meskipun sempat ada kendala komunikasi reguler akibat pembatasan internet, namun sejak 12 Januari telepon lokal telah diaktifkan kembali oleh Pemerintah Iran,” tuturnya.