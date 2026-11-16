Kemnaker Belum Menetapkan Lembaga Pengelola Dana Cadangan Pesangon

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah belum menetapkan atau menunjuk lembaga yang akan bertindak sebagai pengelola dana cadangan pesangon.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker Indah Anggoro Putri, menegaskan informasj yang beredar terkait kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) adalah tidak benar.

Indah mengatakan Kemnaker tidak pernah menyampaikan pernyataan Danantara akan menjadi pengelola dana cadangan pesangon.

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Bahkan, Kemnaker juga tidak pernah menyatakan akan bertindak sebagai lembaga pengelola dana tersebut.

"Itu tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon," ujar Indah di Jakarta, Minggu (15/11).

Indah menjelaskan ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih memerlukan peraturan pelaksanaan.

Oleh karena itu, berbagai aspek teknis mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut belum ditetapkan secara final.

Indah mengaku proses penyusunan peraturan pelaksanaan akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan.