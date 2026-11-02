Kemnaker Bidik Talenta Muda ISC 2026 Tembus Kompetisi Keterampilan Dunia

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan talenta muda terbaik hasil Indonesia Skills Competition (ISC) 2026 untuk bersaing di kompetisi keterampilan tingkat internasional.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan ISC 2026 menjadi pijakan penting dalam mencetak tenaga kerja kompeten yang mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri global.

Ajang tersebut diikuti 90 peserta dari berbagai daerah yang berkompetisi dalam sejumlah bidang keterampilan.

"Penutupan kompetisi ini bukanlah akhir, melainkan awal dari langkah strategis untuk terus membangun SDM Indonesia yang unggul dan mampu bersaing secara global," kata Afriansyah, Senin (2/11).

Pria yang akrab disapa Bang Ferry itu menilai, penguasaan keterampilan masa depan menjadi modal penting bagi generasi muda untuk menghadapi perubahan dunia kerja.

Sejumlah bidang yang dipertandingkan dalam ISC 2026 meliputi otomasi industri, Internet of Things (IoT), hingga perhotelan.

Menurut dia, penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Pemerintah, lembaga pendidikan dan pelatihan, industri, serta asosiasi profesi harus membangun kolaborasi yang berkelanjutan.