menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Kemnaker dan BSSN Teken MoU, Jalin Sinergi di Bidang Ketenagakerjaan & Keamanan Siber

Kemnaker dan BSSN Teken MoU, Jalin Sinergi di Bidang Ketenagakerjaan & Keamanan Siber

Kemnaker dan BSSN Teken MoU, Jalin Sinergi di Bidang Ketenagakerjaan & Keamanan Siber
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli (dua dari kanan) bersama Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi menandatangani MoU terkait kesepakatan menjalin sinergi program di bidang ketenagakerjaan serta keamanan siber dan sandi. Foto: Dokumentasi Biro Humas Kemnaker

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sepakat menjalin sinergi program di bidang ketenagakerjaan serta keamanan siber dan sandi.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi di Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan ruang lingkup MoU ini meliputi enam aspek kerja sama, yakni berbagi pakai dan pemanfaatan data dan/atau informasi; peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi; serta pemanfaatan sertifikat elektronik dalam meningkatkan keamanan transaksi elektronik.

Baca Juga:

Ruang lingkup kerja sama lainnya mencakup pengamanan teknologi informasi dan komunikasi; peningkatan serta pengembangan kapasitas atau kompetensi sumber daya manusia; serta penugasan dan pendayagunaan sumber daya manusia.

Menaker Yassierli menyampaikan selama ini Kemnaker telah banyak mendapatkan dukungan dan pendampingan dari BSSN dalam berbagai aspek, khususnya terkait penguatan sistem dan keamanan informasi.

Dia juga menegaskan BSSN memiliki peran strategis karena mendapat mandat khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan keamanan siber nasional, termasuk perlindungan sistem dan data di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Baca Juga:

"Dengan MoU ini, kami berharap kerja sama antara Kemnaker dengan BSSN bisa semakin lebih baik ke depannya," ujar Menaker Yassierli. (mrk/jpnn)

Kemnaker dan BSSN sepakat menjalin sinergi program di bidang ketenagakerjaan dan keamanan siber melalui penandatanganan MoU


Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI