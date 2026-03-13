Kemnaker Jalin Kerja Sama Pengembangan SDM Industri Penerbangan dengan Pelita Air

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjalin kerja sama dengan maskapai PT Pelita Air Service untuk memperkuat pengembangan sumber daya manusia di industri penerbangan.

Kerja sama tersebut sekaligus mendukung kelancaran operasional tugas pegawai Kemnaker di berbagai wilayah Indonesia.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi saat menghadiri Penandatanganan Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antara Kemnaker dengan Pelita Air di Jakarta, Kamis (12/3).

Cris mengatakan Kemnaker memiliki Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Karena itu, kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran tugas dan operasional pegawai Kemnaker dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PT Pelita Air Service atas komitmen dan keterbukaannya dalam menjalin kolaborasi dengan Kemnaker.

"Kerja sama ini merupakan langkah positif dalam memperkuat sinergi antara sektor pemerintah dan dunia usaha, khususnya dalam mendukung tugas dan fungsi kementerian yang dinamis,” kata Cris dalam keterangannya, Jumat (13/3).

Selain mendukung operasional tugas, Cris menyebut kerja sama ini juga mencakup implementasi aspek ketenagakerjaan.