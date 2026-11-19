jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli bersama pimpinan Indosat Ooredoo Hutchison dan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) meresmikan dimulainya pembangunan Pusat Pengembangan Talenta Penyandang Disabilitas, Kamis (19/11/2026).

Fasilitas ini diproyeksikan menjadi pusat layanan dan pelatihan yang menjangkau ribuan peserta setiap tahun.

Peresmian berlangsung pada Pekan Talenta Inklusif 2026 di Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja (BBPKK) Bekasi, Jawa Barat.

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Kemnaker berharap pusat ini menjadi percontohan bagi dunia usaha dalam menyediakan akomodasi yang layak dan membuka peluang kerja yang lebih inklusif.

Yassierli menegaskan kemajuan bangsa tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kehadiran negara dalam memberikan kesempatan setara bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, penyandang disabilitas harus memperoleh kesempatan bekerja berdasarkan kemampuan dan keterampilan, bukan karena rasa iba.

"Kami ingin mereka hadir dan diterima di perusahaan karena memang memiliki keterampilan, bukan karena dikasihani," ujar Yassierli.

Yassierli mengajak mitra industri, komunitas disabilitas, dan pemerintah daerah memperluas kolaborasi agar lebih banyak penyandang disabilitas memperoleh akses pelatihan dan kesempatan bekerja secara setara.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani, yang hadir dalam kegiatan itu, menilai perluasan akses kerja perlu disertai perubahan paradigma masyarakat dan dunia usaha, dari berbasis belas kasihan (charity-based) menjadi pemenuhan hak (right-based).