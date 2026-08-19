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Kemnaker Memperkuat Kemandirian Ekonomi Masyarakat Pascabencana Lewat Pelatihan Vokasi

Kemnaker Memperkuat Kemandirian Ekonomi Masyarakat Pascabencana Lewat Pelatihan Vokasi
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Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor (kanan) saat hadir dalam kegiatan Workshop Teknis Menjahit Pakaian Ready to Wear dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera di Banda Aceh, Rabu (19/8). Foto: Dokumentasi Kemnaker

jpnn.com, BANDA ACEH - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Banda Aceh menyelenggarakan Workshop Teknis Menjahit Pakaian Ready to Wear dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera di Banda Aceh, Rabu (19/8).

Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Kemnaker dengan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Kementerian Ekonomi Kreatif menginisiasi workshop, sedangkan BPVP Banda Aceh menjadi salah satu lokasi pelaksanaan sekaligus memberikan dukungan teknis melalui pelatihan vokasi.

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Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan pemulihan pascabencana perlu memperhatikan kapasitas masyarakat selain pembangunan kembali infrastruktur dan lingkungan.

“Bencana tidak hanya meninggalkan dampak terhadap infrastruktur dan lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi, mata pencaharian, usaha masyarakat, dan produktivitas tenaga kerja,” kata Wamenaker Afriansyah dalam keterangannya, Rabu (19/8).

Menurut Afriansyah, keterampilan menjahit Ready to Wear relevan dengan pengembangan ekonomi kreatif karena dapat menghasilkan produk bernilai tambah sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat.

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Dia mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian dalam kegiatan tersebut.

Afriansyah menilai rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana membutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk menghubungkan pelatihan dengan potensi ekonomi yang ada di daerah.

Kemnaker menyelenggarakan Workshop Teknis Menjahit Pakaian Ready to Wear dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera

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