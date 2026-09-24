Kemnaker Memulai MagangHub Batch 2, 40.962 Peserta Jalani Pemagangan Selama 6 Bulan

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memulai Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Batch 2 Angkatan II.

Sebanyak 40.962 peserta yang dinyatakan lolos seleksi akan mulai mengikuti program ini selama 6 bulan ke depan.

Mereka akan mengikuti pemagangan untuk mendapatkan keterampilan soft skill dan pengalaman kerja profesional di kementerian, lembaga, maupun sektor industri.

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Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan program ini merupakan direktif langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memperkuat transisi lulusan perguruan tinggi menuju dunia kerja.

Melalui pemagangan ini, para talenta muda mendapatkan kesempatan belajar secara langsung di lapangan.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Kick Off Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Batch 2 Angkatan II di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta, Rabu (23/9).

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"Program Pemagangan Nasional ini hadir untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak bangsa untuk belajar, menambah pengalaman, skill, kompetensi, dan portofolio. Inilah salah satu upaya pemerintah untuk menyiapkan talenta-talenta unggul di masa yang akan datang,” ujar Menaker Yassierli dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Kamis (24/9).

Menaker Yassierli mengatakan pelaksanaan program ini melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal DPR, Kemenko Perekonomian, dan Sekretariat Kabinet.