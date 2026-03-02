Kemnaker-Pertamina Lakukan Pertemuan, Bahas Kolaborasi Pelatihan HSE & Operator SPBU
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Cris Kuntadi melakukan pertemuan dengan Pertamina Corporate University (PCU) pada Senin (2/3).
Dalam pertemuan itu mereka membahas kerja sama pemanfaatan fasilitas Balai Besar/Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP/BPVP) sebagai tempat pelatihan Health, Safety & Environment (HSE) serta pelatihan operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), untuk memperkuat kompetensi SDM sektor energi agar lebih terstandar, aman, dan siap kerja.
“Yang kami jaga bukan hanya kompetensi di atas kertas, tapi keselamatan dan kualitas layanan di lapangan. Kalau pelatihan dibuat relevan, terukur, dan terhubung dengan kebutuhan industri, dampaknya terasa yaitu pekerja lebih terlindungi dan layanan kepada masyarakat lebih profesional,” kata Sekjen Kemnaker Cris Kuntadi, dalam keterangan pers Biro Humas, Minggu (1/3/2026).
Audiensi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat link and match antara pelatihan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja, khususnya pada sektor energi yang menuntut standar keselamatan dan layanan yang konsisten.
Dalam usulan kerja sama, terdapat dua ruang kolaborasi utama yang dibahas.
Pertama, pemanfaatan fasilitas BBPVP/BPVP sebagai tempat pelatihan HSE untuk pekerja Third Party Contract (TPC) Pertamina.
Pelatihan HSE diposisikan sebagai kebutuhan fundamental untuk memperkuat standar keselamatan kerja, sekaligus mendorong standardisasi kompetensi melalui fasilitas pelatihan pemerintah yang dapat diakses lintas wilayah.
Arah manfaatnya dibuat konkret yaitu semakin baik kompetensi HSE, semakin kecil ruang bagi kelalaian yang berujung pada kecelakaan kerja, gangguan operasional, atau risiko lain yang berdampak pada pekerja dan keluarganya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Cris Kuntadi melakukan pertemuan dengan Pertamina Corporate University (PCU) pada Senin (2/3).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Christiany Eugenia Paruntu DPR Dorong Pertamina Jaga Ketahanan Energi Nasional di Tengah Gejolak Global
- Pertamina Patra Niaga Pulihkan Lahan Bekas Tambang & Perkuat Ekonomi Masyarakat
- Pertamina: Penyaluran Pertalite di SPBU 34.171.46 Bekasi Dihentikan Sementara
- Harga BBM Pertamax Naik Mulai Hari Ini, Bukan Hanya RON 92
- Pertamina Patra Niaga Hadirkan Promo Bright Gas, Tukar Tabung Gratis Hingga Dapat Cashback
- Jelang Mudik Lebaran, Pertamina JBB Terapkan Standar Ketat dalam Penyaluran Avtur