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Kemnaker Raih 2 Penghargaan GSMS 2026 Berkat Sajikan Info Ketenagakerjaan yang Akurat

Kemnaker Raih 2 Penghargaan GSMS 2026 Berkat Sajikan Info Ketenagakerjaan yang Akurat
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Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Faried Abdurrahman Nur Yuliono (tengah) saat menerima penghargaan di ajang Government Social Media Summit (GSMS) 2026. Foto: Dokumentasi Biro Humas Kemnaker

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan meraih dua penghargaan pada Government Social Media Summit (GSMS) 2026 atas upayanya menyajikan informasi dan layanan ketenagakerjaan yang cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat melalui media sosial.

Kedua penghargaan tersebut adalah Terbaik Pertama Best Use of Video dan Terbaik Ketiga Best Account untuk Kategori Kementerian.

Kepala Biro Humas Kemnaker Faried Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas kerja keras seluruh tim dalam memperkuat komunikasi publik dan penyebarluasan informasi ketenagakerjaan kepada masyarakat.

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Kemnaker Raih 2 Penghargaan GSMS 2026 Berkat Sajikan Info Ketenagakerjaan yang Akurat

"Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik dan memastikan masyarakat memperoleh informasi ketenagakerjaan yang dibutuhkan secara cepat, akurat, dan mudah dipahami," kata Faried seusai menerima penghargaan di Jakarta, Selasa (9/6).

Menurut Faried, penyebarluasan informasi melalui media sosial penting agar masyarakat dapat memperoleh informasi terkait pelatihan vokasi, pemagangan, sertifikasi kompetensi, hubungan industrial, hingga berbagai layanan ketenagakerjaan lainnya secara lebih mudah.

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"Bagi kami di Kemnaker, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana publikasi, tetapi juga sebagai pintu masuk masyarakat untuk memperoleh informasi layanan, menyampaikan pertanyaan, dan berinteraksi dengan pemerintah secara langsung," ujarnya.

Kemnaker Raih 2 Penghargaan GSMS 2026 Berkat Sajikan Info Ketenagakerjaan yang Akurat

Kemnaker meraih penghargaan Terbaik Pertama Best Use of Video dan Terbaik Ketiga Best Account untuk Kategori Kementerian di GSMS 2026

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