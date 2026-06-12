Kemnaker Raih 2 Penghargaan GSMS 2026 Berkat Sajikan Info Ketenagakerjaan yang Akurat
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan meraih dua penghargaan pada Government Social Media Summit (GSMS) 2026 atas upayanya menyajikan informasi dan layanan ketenagakerjaan yang cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat melalui media sosial.
Kedua penghargaan tersebut adalah Terbaik Pertama Best Use of Video dan Terbaik Ketiga Best Account untuk Kategori Kementerian.
Kepala Biro Humas Kemnaker Faried Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas kerja keras seluruh tim dalam memperkuat komunikasi publik dan penyebarluasan informasi ketenagakerjaan kepada masyarakat.
"Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik dan memastikan masyarakat memperoleh informasi ketenagakerjaan yang dibutuhkan secara cepat, akurat, dan mudah dipahami," kata Faried seusai menerima penghargaan di Jakarta, Selasa (9/6).
Menurut Faried, penyebarluasan informasi melalui media sosial penting agar masyarakat dapat memperoleh informasi terkait pelatihan vokasi, pemagangan, sertifikasi kompetensi, hubungan industrial, hingga berbagai layanan ketenagakerjaan lainnya secara lebih mudah.
"Bagi kami di Kemnaker, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana publikasi, tetapi juga sebagai pintu masuk masyarakat untuk memperoleh informasi layanan, menyampaikan pertanyaan, dan berinteraksi dengan pemerintah secara langsung," ujarnya.
Kemnaker meraih penghargaan Terbaik Pertama Best Use of Video dan Terbaik Ketiga Best Account untuk Kategori Kementerian di GSMS 2026
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Puluhan Perusahaan Raih Penghargaan di Ajang Indonesia HR Excellence 2026
- Indodax Raih 2 Penghargaan dari CFX
- Bio Farma Raih 2 Penghargaan Nasional atas Kinerja Komunikasi Publik dan Keberlanjutan
- Menaker Yassierli: Perempuan Harus Jadi Penggerak Utama Transformasi Dunia Kerja
- Menaker Yassierli Resmi Serahkan Instrumen Asli Ratifikasi Konvensi ILO 188 di Jenewa
- P3HKI Usulkan Sertifikat Ketenagakerjaan Jadi Syarat Investasi Asing