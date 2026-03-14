Kemnaker Tegaskan Mudik Bersama Bentuk Investasi Perusahaan Menjaga Produktivitas Pekerja
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menilai tradisi mudik bersama yang difasilitasi perusahaan bukan sekadar kegiatan rutin jelang Idulfitri.
Bagi Kemnaker, langkah tersebut menjadi cara nyata menjaga semangat kerja pekerja sekaligus menopang produktivitas perusahaan setelah libur usai.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri mengapresiasi perusahaan, seperti PT Kayaba Indonesia yang selalu konsisten memfasilitasi mudik pekerja dan keluarganya.
"Ini adalah praktik baik hubungan industrial yang harmonis dan patut dicontoh oleh perusahaan lainnya,” kata Dirjen Putri saat melepas peserta Mudik Bersama PT Kayaba Indonesia (KYBI) di Cikarang, Bekasi, Jumat (13/3).
Menurut Dirjen Putri, pekerja merupakan unsur utama dalam keberlangsungan usaha.
Karena itu, saat perusahaan memberi dukungan agar pekerja bisa mudik dengan aman dan tenang, manfaatnya tidak hanya dirasakan pekerja dan keluarganya, tetapi juga perusahaan karena para pekerja dapat kembali dengan semangat baru.
Dia menegaskan mudik bersama tak seharusnya dipandang sebagai beban.
Sebaliknya, program seperti ini bisa dilihat sebagai bentuk investasi pada pekerja.
Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mengapresiasi perusahaan yang selalu konsisten memfasilitas mudik pekerja dan keluarganya
