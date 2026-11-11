Kempis Sendiri

jpnn.com - Kalaupun benar puncak gerakan makar akan terjadi pada 10 November kemarin, gerakan itu sudah dikempiskan jauh-jauh hari sebelumnya.

Puncak kempisnya terjadi saat Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ditangkap, ditahan, dan dijadikan tersangka penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Dalam gerakan pengempisan seperti itu biasanya tidak bisa langsung kempis pis. Ada bagian-bagian dari gerakan yang lepas dari perhatian –lalu meletuskan peristiwa-peristiwa kecil di sana-sini.

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Letusan-letusan kecil itu biasanya tidak lagi membahayakan. Tidak lagi terkoordinasi. Gampang ditangkap. Gampang menyesali diri.

Bahwa mereka tetap melakukan letusan kecil itu karena sudah telanjur disiapkan. Atau hanya untuk membuktikan komitmen awal, bahwa semua unsur dalam gerakan harus bergerak serentak di hari dan jam yang telah disepakati.

Ternyata di hari ''puncak gerakan'' tanggal 10 November kemarin letupan-letupan kecil itu tidak ada yang terjadi. Mungkin kempisnya memang sudah sangat kempis pis. Sampai sel-sel kecilnya pun takut. Atau sebenarnya gerakan besar itu sendiri tidak pernah direncanakan ada.

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