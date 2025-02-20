Kemungkinan Bebas Pertengahan Februari, Fariz RM Bakal Kembali Bermusik?

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Kuasa hukum Fariz RM, Deolipa Yumara mengungkapkan rencana yang bakal dilakukan kliennya seusai bebas nanti.

Fariz RM kemungkinan akan menghirup udara bebas pada pertengahan Februari 2026.

Deolipa menyebut kliennya itu akan kembali berkarya di industri musik tanah air.

"Ya, namanya dia musisi sama komposer, ya itulah lagi pekerjaannya. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya musik," ujar Deolipa Yumara di kawasan Depok, Jawa Barat, Sabtu (7/2).

Menurutnya, tidak ada kata pensiun dalam kamus seorang musisi sejati. Begitu pula Fariz RM.

Dia menyebut bahwa pelantun Barcelona itu akan tetap bermusik setelah bebas nanti.

"Orang musisi itu enggak pernah sampai ada pensiunnya, enggak pernah dia. Selalu panjang sampai dia mendekati kehidupan akhir," tuturnya.

Ketika ditanyai soal penyesalan, dia mengatakan bahwa fase itu telah dilewati Fariz RM di awal masa hukumannya.