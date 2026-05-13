menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Kemungkinan Indonesia Jadi Tuan Rumah FIFA ASEAN Cup 2026, Begini Respons PSSI

Kemungkinan Indonesia Jadi Tuan Rumah FIFA ASEAN Cup 2026, Begini Respons PSSI

Kemungkinan Indonesia Jadi Tuan Rumah FIFA ASEAN Cup 2026, Begini Respons PSSI
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga. Foto: Dokumentasi PSSI

jpnn.com, JAKARTA - PSSI akhirnya menjawab rumor soal Indonesia yang dikabarkan akan jadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026.

Anggota Exco PSSI Arya Sinulingga tidak membenarkan, tapi juga tidak menampik kabar tersebut.

Dia mengakui memang sudah ada pembahasan Indonesia kemungkinan menjadi penyelenggara ajang tersebut, meski keputusan resmi masih menunggu pengumuman FIFA.

Baca Juga:

"Belum. Ada pembahasan, salah satu pembahasannya ada ke sana lah," ungkap Arya Sinulingga.

Pernyataan itu langsung memicu spekulasi besar. Pasalnya, FIFA ASEAN Cup disebut-sebut bakal dibuat berbeda total dari Piala AFF.

Turnamen tersebut dikabarkan akan memakai format dua divisi dan dimainkan di dua negara tuan rumah.

Baca Juga:

Indonesia dan Hong Kong muncul sebagai kandidat terkuat lokasi penyelenggaraan. Bahkan, rumor lain menyebut FIFA siap menghadirkan peserta undangan di luar Asia Tenggara seperti India dan China demi meningkatkan gengsi kompetisi.

Langkah itu diyakini jadi cara FIFA untuk membedakan FIFA ASEAN Cup dari Piala AFF yang selama ini hanya diikuti negara-negara ASEAN.

PSSI buka suara terkait isu Indonesia jadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Anggota Exco Arya Sinulingga tak membenarkan dan tidak juga menampil kabar tersebut.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI