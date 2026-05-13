Kemungkinan Indonesia Jadi Tuan Rumah FIFA ASEAN Cup 2026, Begini Respons PSSI
jpnn.com, JAKARTA - PSSI akhirnya menjawab rumor soal Indonesia yang dikabarkan akan jadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026.
Anggota Exco PSSI Arya Sinulingga tidak membenarkan, tapi juga tidak menampik kabar tersebut.
Dia mengakui memang sudah ada pembahasan Indonesia kemungkinan menjadi penyelenggara ajang tersebut, meski keputusan resmi masih menunggu pengumuman FIFA.
"Belum. Ada pembahasan, salah satu pembahasannya ada ke sana lah," ungkap Arya Sinulingga.
Pernyataan itu langsung memicu spekulasi besar. Pasalnya, FIFA ASEAN Cup disebut-sebut bakal dibuat berbeda total dari Piala AFF.
Turnamen tersebut dikabarkan akan memakai format dua divisi dan dimainkan di dua negara tuan rumah.
Indonesia dan Hong Kong muncul sebagai kandidat terkuat lokasi penyelenggaraan. Bahkan, rumor lain menyebut FIFA siap menghadirkan peserta undangan di luar Asia Tenggara seperti India dan China demi meningkatkan gengsi kompetisi.
Langkah itu diyakini jadi cara FIFA untuk membedakan FIFA ASEAN Cup dari Piala AFF yang selama ini hanya diikuti negara-negara ASEAN.
