menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Kena OTT KPK, Ini Profil Immanuel Ebenezer, dari Pendukung Jokowi Hingga Jadi Wamen

Kena OTT KPK, Ini Profil Immanuel Ebenezer, dari Pendukung Jokowi Hingga Jadi Wamen

Kena OTT KPK, Ini Profil Immanuel Ebenezer, dari Pendukung Jokowi Hingga Jadi Wamen
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer alias Noel saat ditemui di kantornya. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer kena operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Pria yang akrab disapa Noel itu diciduk KPK berkaitan dengan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Rabu (20/8) malam. 

"Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dihubungi, Kamis (21/8).

Baca Juga:

Namun, KPK belum menjelaskan berapa perusahaan yang telah diperas oleh Noel.

Noel sendiri ditunjuk sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029.

Pria kelahiran Riau, 22 Juli 1975 merupakan lulusan Universitas Satya Negara Indonesia 2004 itu merupakan Ketua Umum Kelompok Sukarelawan Prabowo. 

Baca Juga:

Noel sempat maju sebagai caleg pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Utara lewat Gerindra, tetapi hanya meraup 29.786 suara dan gagal lolos ke Senayan.

Sebelum menjadi ketua sukarelawan Prabowo, Noel merupakan pendukung Jokowi dan Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 dengan menjadi pemimpin organisasi sukarelawan Jokowi Mania (Joman).

Berikut profil Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer yang kena OTT KPK.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI