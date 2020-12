Kena Siku Teman Sendiri, Kawhi Leonard Dapat 8 Jahitan di Bibir

jpnn.com, DENVER - Bintang Los Angeles Clippers Kawhi Leonard harus mendapatkan delapan jahitan di bibirnya yang sobek, saat timnya menang 121-108 atas Denver Nuggets dalam laga lanjutan NBA, Sabtu (26/12) WIB.

Leonard tersungkur setelah wajahnya tak sengaja kena hantam siku rekan satu timnya Serge Ibaka saat laga tinggal enam menit sebelas detik.

Dia seketika berdarah sebelum berjalan ke ruang ganti dan kemudian tak lagi dimainkan pada sisa waktu laga tersebut.

"Dia akan baik-baik saja," kata pelatih Clippers Tyronn Lue seperti dikutip Reuters.

This was tough to watch. Kawhi Leonard took a nasty elbow to the face from his teammate Serge Ibaka.



Rarely do you see this much blood in a game..



pic.twitter.com/ThgtB9D2GO — Skubie Mageza KWQC-TV6 (@Skubie3Mageza) December 26, 2020