Kenaikan Harga Tiket Ragunan Harus Terjangkau dan Dibarengi Peningkatan Kualitas Layanan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mendorong kolaborasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Taman Margasatwa Ragunan (TMR).

Menurut Suhud, pengembangan Ragunan perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga keterjangkauan bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Suhud menanggapi wacana penyesuaian tarif masuk Ragunan untuk pengunjung dewasa menjadi Rp 4.000-Rp10.000 dan anak-anak Rp3.000-Rp7.500.

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Suhud menilai kenaikan tarif dapat dipertimbangkan sepanjang dibarengi peningkatan kualitas layanan dan menghadirkan pengalaman baru bagi pengunjung.

Dia meminta kebijakan tersebut tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan pendapatan.

“Bukan soal setuju atau tidak setuju tarif naik. Yang penting, ketika masyarakat membayar lebih, mereka harus merasakan ada peningkatan layanan dan sesuatu yang baru,” kata Suhud di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/9).

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Suhud mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang masih mempertimbangkan aspek keterjangkauan masyarakat sebelum menetapkan tarif baru.

Dia berharap keputusan akhir dapat mempertemukan kebutuhan pengembangan Ragunan dengan kemampuan masyarakat.