jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan BI-Rate menjadi 6,00 persen tepat untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.

Tauhid mengatakan kenaikan suku bunga acuan tersebut merupakan suatu langkah antisipatif di tengah tekanan terhadap rupiah dan kemungkinan pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat (AS).

"Makanya ya, menurut saya BI sekarang ya sudah langkah yang tepat begitu," kata Tauhid di Jakarta, Rabu (18/11)

Menurut dia, BI mengambil langkah lebih awal untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS atau Fed Funds Rate (FFR), yang diperkirakan terjadi pada Desember 2026.

"Sekarang kan gini ya, dengan situasi ini pemerintah kan front-loading," ujarnya.

Front-loading dalam kebijakan moneter berarti mengambil langkah kebijakan lebih awal untuk mengantisipasi risiko ekonomi yang diperkirakan akan terjadi kemudian.

Lebih lanjut, Tauhid menjelaskan BI sebelumnya telah menggunakan sejumlah instrumen stabilisasi rupiah, termasuk transaksi domestic non-deliverable forward (DNDF) dan lindung nilai.

Namun, menurut penilaiannya, berbagai langkah tersebut belum cukup kuat meredam tekanan terhadap mata uang domestik.