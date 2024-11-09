Kenalan dengan Pria di Facebook, Gadis di Inhu Tinggalkan Rumah, Polisi Bergerak

menu
Kapolres Inhu AKBP Fahrian Saleh Siregar. Foto: Polres Inhu

jpnn.com, INDRAGIRI HULU - Seorang remaja perempuan asal Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, nekat meninggalkan rumah setelah menjalin perkenalan dengan seorang pria yang dikenalnya melalui media sosial Facebook.

Beruntung korban ditemukan aparat kepolisian dalam kondisi selamat.

Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (13/12/2025) sekitar pukul 14.00 WIB.

Saat itu korban pergi dari rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya dan tidak lagi bisa dihubungi.

Keluarga yang panik kemudian melapor ke Polres Inhu setelah mengetahui anak mereka sempat diantar ke Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menggunakan jasa travel.

Mendapat laporan tersebut, Tim Satreskrim Polres Inhu langsung melakukan penyelidikan dan penelusuran jejak korban.

Upaya pencarian membuahkan hasil pada Jumat (19/12/2025) sekitar pukul 04.00 WIB, saat korban ditemukan di sebuah rumah makan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.

Kapolres Indragiri Hulu AKBP Fahrian Saleh Siregar menyampaikan korban diketahui telah berkomunikasi intens dengan seorang pria sejak September 2025.

