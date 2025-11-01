Kenali Gejala Stroke Sejak Dini dan Segera Bawa ke RS Siaga Stroke

jpnn.com, JAKARTA - World Stroke Organization (WSO) kembali mengingatkan beberapa tanda umum stroke yang dapat diingat melalui singkatan FAST dalam memperingati World Stroke Day 2025 yang jatuh pada 29 Oktober.

F (Face): Wajah tampak menurun sebelah atau sulit tersenyum.

A (Arm): Salah satu tangan terasa lemah atau sulit diangkat.

S (Speech): Bicara pelo atau sulit memahami ucapan.

T (Time): Segera cari pertolongan medis di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit siaga stroke, yang siapmenangani stroke.

“Mengenali gejala stroke penting, tidak hanya bagi pasien berisiko tinggi, tetapi juga untuk seluruhanggota keluarga, karena stroke dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Hal ini juga penting untukdiketahui bagi masyarakat produktif di lingkungan kerjanya," ujar dr. Richard Santoso, Head of Medical PT Anugerah Pharmindo Lestari, a Zuellig Pharma Company.

"Setelah mampu mengenaligejala stroke, sangat krusial agar penderita stroke bisa segera mendapatkan pertolongan dan dibawa kerumah sakit siaga stroke kurang dari 4,5 jam, agar peluang pemulihan lebih besar," imbuhnya.

Tahun ini, kampanye World Stroke Day 2025 mengusung tema “Every Minute Counts” atau dapat diartikan setiap menit sangat berharga.