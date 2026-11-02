Kenali Halo BCA Agar Terhindar dari Penipuan Nomor Palsu
jpnn.com, JAKARTA - Di era layanan perbankan digital, menghubungi customer service menjadi salah satu hal yang cukup sering dilakukan. Misalnya, ketika ada transaksi yang tidak dikenali, kartu mengalami kendala, ingin mengetahui informasi produk, atau membutuhkan bantuan terkait layanan perbankan.
Namun, kemudahan komunikasi juga dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu modusnya adalah mengaku sebagai customer service BCA dan menggunakan nomor atau akun yang dibuat menyerupai kontak resmi.
Padahal Halo BCA menjadi layanan customer service resmi Bank BCA yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi, bantuan, maupun menyampaikan pengaduan terkait layanan perbankan.
Karena itu, penting untuk mengetahui Halo BCA resmi dan cara memverifikasi kontaknya menjadi bagian penting untuk menjaga keamanan data dan rekening.
Apa Itu Halo BCA?
Halo BCA merupakan layanan customer service resmi Bank BCA yang membantu nasabah maupun non nasabah mendapatkan informasi dan bantuan terkait berbagai kebutuhan perbankan.
Halo BCA tersedia 24 jam selama 7 hari dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari informasi produk dan promo, pengajuan permintaan, hingga penyampaian saran dan pengaduan.
Layanan ini tidak hanya tersedia melalui sambungan telepon. BCA menyediakan beberapa pilihan kanal agar nasabah dapat memilih cara yang paling sesuai dengan kebutuhannya.
Hal yang tidak kalah penting, Halo BCA merupakan kanal yang dapat digunakan ketika kamu membutuhkan bantuan dari sumber resmi. Jadi, daripada mencari nomor customer service BCA melalui situs atau akun yang belum jelas, lebih aman mengambil informasi kontak langsung dari website resmi BCA atau aplikasi haloBCA.
Kenali Halo BCA dari nomor resminya, layanan yang tersedia, serta cara menghindari penipuan dan nomor palsu yang mengatasnamakan BCA di artikel ini!
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Timbaland Gugat Dua Mantan Manajer Rp271,9 Miliar, Ini Kasusnya
- Foto KTP Disebar, Vicky Shu Nyaris Jadi Korban Penipuan
- Influenser AA Dilaporkan ke Polisi, Ini Ternyata Kasusnya
- Kredit BCA Naik 12,6 Persen, Tembus Rp1.063 triliun
- Mahasiswanya Jadi Korban Penipuan, UI Dampingi Korban hingga Lapor Polisi
- Terlibat Penipuan Lowonogan Kerja, Pasutri di Serang Ditangkap Polisi