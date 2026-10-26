Kenalkan AQILA, AQUA Ajak Keluarga Cermat Kenali Kualitas Air Minum Lewat Kemasan

jpnn.com - JAKARTA - Pemahaman mengenai sumber air, proses pengolahan, higienitas, standar pengujian makin penting bagi keluarga di tengah tingginya kebutuhan konsumsi air minum. Nutrition Design & Hydration Science Research and Innovation AQUA dr. Tria Rosemiarti, Dipl in Nutrition, MKK, menjelaskan kualitas air minum dipengaruhi berbagai faktor, mulai sumber air, proses produksi, higienitas kemasan, pengujian kualitas, penyimpanan, hingga perlindungan produk sebelum dikonsumsi.

“Keluarga perlu makin kritis memahami sumber air, proses pengolahan, higienitas, hingga bagaimana kualitas produk dijaga sebelum sampai kepada konsumen. Penting bagi keluarga mulai memperhatikan dan memeriksa keberadaan identitas merek dan produsen, label, izin edar, serta tutupnya,” kata Tria dalam keterangan tertulis, Senin (26/8).

AQUA memperkenalkan AQILA, karakter Gen Alpha yang memiliki rasa ingin tahu tinggi, sebagai bagian dari upaya mengajak anak dan orang tua kian kritis terhadap kualitas air minum yang dikonsumsi. Melalui pertanyaan-pertanyaan sederhana yang dekat dengan keseharian anak, AQILA mengajak keluarga mencari tahu asal usul air minum, cara kualitasnya dijaga, hingga hal yang perlu diperhatikan melalui kemasan, label, serta tutup khas galon AQUA yang dirancang khusus membantu menjaga keamanan dan kualitas produk.

Dalam praktiknya, badan galon bermerek dapat digunakan kembali. Oleh karena itu, identitas pada badan galon belum tentu mencerminkan asal produk yang berada di dalamnya. Konsumen perlu memeriksa kemasan secara menyeluruh, termasuk bagian tutup dan identitas produk. Tutup asli galon AQUA yang diproduksi langsung pabrik memiliki tampilan khas berupa kombinasi warna biru dan putih. AQUA menggunakan teknologi double injection yang memadukan tutup dan segel dalam satu kesatuan untuk melindungi produk hingga kemasan dibuka konsumen.

Saat membeli, konsumen perlu memastikan tutup yang digunakan merupakan tutup resmi AQUA masih dalam keadaan utuh, memeriksa label dan kondisi galon. Konsumen dapat mencocokkan kode produksi pada badan galon dengan yang tertera pada bagian tutup.

Marketing Director AQUA Adisti Nirmala mengatakan rasa ingin tahu anak dapat menjadi pintu masuk bagi keluarga untuk membangun pemahaman mengenai kualitas air sejak dini. “Anak-anak saat ini tumbuh dengan rasa ingin tahu sangat tinggi. Melalui AQILA, kami ingin menjadikan rasa ingin tahu tersebut sebagai hal positif dengan mengajak anak dan orang tua bersama-sama memahami apa yang mereka konsumsi setiap hari, termasuk mengenali kualitas air minum, dengan cara yang sederhana dan menyenangkan,” kata Adisti.

Sebagai panduan sederhana bagi keluarga untuk memahami kualitas galon AQUA, AQILA memperkenalkan kriteria AQUAAH. Alami, berasal dari sumber air pegunungan terpilih dengan kandungan mineral seimbang. Quality Control yang ketat, melalui 400 parameter standar kualitas secara menyeluruh. Untung, ekonomis ditambah berbagai promo dan manfaat tambahan dari program Keluarga Sehat AQUA. Aman, menggunakan galon PET yang memenuhi persyaratan keamanan pangan (BPA Free) dan ditutup dengan teknologi double injection. Adem, menghadirkan kesegaran alami tanpa perlu didinginkan. Higienis, melalui proses screening, sterilisasi, dan sanitasi hingga 20 kali menggunakan air bertekanan tinggi.

Hospital Director Mayapada Hospital Jakarta Timur dr. Dina Hanum, MARS mengungkapkan bahwa pihaknya mendukung inisiatif edukasi kampanye kesehatan seperti ini. Dia percaya bahwa pemenuhan hidrasi dan kualitas air minum yang baik merupakan salah satu fondasi penting kesehatan keluarga, khususnya dalam mendukung tumbuh kembang anak. “Selaras dengan komitmen Mayapada Hospital Jakarta Timur sebagai Family Friendly Hospital dengan semangat menghadirkan layanan kesehatan yang unggul bagi setiap generasi, kami terus mendampingi keluarga membangun kebiasaan hidup sehat melalui edukasi serta layanan pediatrik dan tumbuh kembang anak yang komprehensif,” katanya. (boy/jpnn)