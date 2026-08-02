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Kenang Kebersamaan dengan Trisno PAS Band, Sandy: Enggak Ada Lagi Orang yang Tanyain Mall

Kenang Kebersamaan dengan Trisno PAS Band, Sandy: Enggak Ada Lagi Orang yang Tanyain Mall
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Trisno Pas Band. Foto: Instagram/tris_noize

jpnn.com, JAKARTA - Kepergian pemain bass PAS Band, Trisno meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan juga rekan-rekannya.

Duka cita itu juga dirasakan oleh rekannya, Sandy. Puluhan tahun berbagi panggung, tersimpan kenangan mendalam yang membentuk ikatan batin kuat di antara keduanya.

Sandy pun mengenang bagaimana mendian Trisno tak pernah ragu mengekspresikan perasaan secara apa adanya.

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"Bro itu orangnya jujur. Jujur banget. Dia kalau suka banget dengan panggung itu, dia akan tos sama saya. Setiap kali panggung. Tapi malau misalnya saya lagi mainnya lagi enggak benar, dia bilang, dia marah. Dia marah dan saya tahu, 'Oh, sorry'," ujar Sandy di kawasan Depok, Jawa Barat, Sabtu (1/8).

Menurutnya, di balik sisi Trisno yang cenderung 'rock and roll', tetapi mendiang pemain bass PAS Band itu juga memiliki sisi personal yang lain.

"Dia tuh orangnya sebenarnya lebih rock and roll, tetapi semi-semi introvert kali ya. Dia kalau di tur, ngumpul sama kru. Sama kru begitu, merokok," kata Sandy.

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Berbagai perjalanan lintas kota hingga ke mancanegara bersama-sama, meninggalkan memori indah diingatan Sandy.

Tak hanya itu, kebersamaan mereka di panggung sebagai penabuh drum dan pemain bass membuat mereka bisa saling memahami saat tampil.

Kepergian pemain bass PAS Band, Trisno meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan juga rekan-rekannya.

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