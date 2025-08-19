menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Kenang Masa SMA, Titiek Soeharto Ungkap Soal Ini

Kenang Masa SMA, Titiek Soeharto Ungkap Soal Ini

Kenang Masa SMA, Titiek Soeharto Ungkap Soal Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Titiek Soeharto (kedua dari kiri) dan Raffi Ahmad di SMAN 3 Jakarta, Selasa (19/8). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Titiek Soeharto mendatangi SMA Negeri 3 Jakarta yang berada di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (19/8).

Tak sendiri, ada pula Raffi Ahmad dan Boy Thohir yang juga berkunjung ke sana.

Kedatangan mereka itu guna napak tilas masa-masa saat duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA).

Baca Juga:

"Hari ini aku diundang sama pak Boy sebagai ketua alumni yang baru untuk bernostalgia ke sekolah SMAN 3. Saya lulus dari sini tahun 1977 kalian belum lahir, 48 tahun lalu, hampir 50 tahun," ujar Titiek Soeharto di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa.

Anggota DPR 66 tahun itu mengaku senang sekaligus merinding saat kembali menginjakkan kaki di sekolah semasa putih abu-abu tersebut.

Titiek Soeharto pun terkenang momen-momen saat dirinya masih bersekolah di sana.

Baca Juga:

"Jadi, senang sekali bisa merinding tadi (begitu sampai), biasanya ada guru di situ, kalau saya telat dicubit," tuturnya.

Politikus Partai Gerindra itu mengungkapkan ada banyak kenangan yang berkesan dari masa sekolahnya di sana.

Titiek Soeharto mendatangi SMA Negeri 3 Jakarta yang berada di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (19/8).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI