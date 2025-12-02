menu
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Kenang Mendiang Gary Iskak, Istri: Pelukannya Tuh Hangat Banget

Kenang Mendiang Gary Iskak, Istri: Pelukannya Tuh Hangat Banget

Kenang Mendiang Gary Iskak, Istri: Pelukannya Tuh Hangat Banget
Mendiang Gary Iskak dan istrinya, Richa Novisha. Foto: Instagram/iskak_gary

jpnn.com, JAKARTA - Dukacita masih dirasakan oleh keluarga Gary Iskak atas meninggalnya sang aktor

Pria 52 tahun itu meninggal dunia seusai mengalami kecelakaan motor tunggal pada Sabtu (29/11) dini hari.

Istri Gary Iskak, Richa Novisha pun sudah merasakan kerinduan terhadap mendiang suaminya.

Baca Juga:

"Masyaallah. Bukan lagi. Kangen. Sudah itu saja," ujar Richa Novisha, di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Senin (1/12).

Dia lantas mengungkapkan hal yang paling dirindukannya dari sosok mendiang Gary Iskak.

Salah satunya adalah sikap mendiang Gary yang gemar bercanda.

Baca Juga:

"Suka bercanda, suka godain aku juga di rumah, suka ngagetin. Dia tahu aku tuh enggak suka dikagetin, tetapi dilakuin terus. Aku lagi di dapur, 'Hah' sampai kayak begitu. Suka di, heureuy lah begitu orangnya," kata Richa.

Namun, hal yang paling terasa setelah kepergian mendiang Gary Iskak adalah hilangnya pelukan hangat dari pria tersebut.

Istri Gary Iskak, Richa Novisha mengungkapkan hal yang paling dirindukannya dari sosok mendiang suaminya.

