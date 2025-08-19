menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Kenang Momen Semasa SMA, Raffi Ahmad: Banyak Ngutang di Warung

Kenang Momen Semasa SMA, Raffi Ahmad: Banyak Ngutang di Warung

Kenang Momen Semasa SMA, Raffi Ahmad: Banyak Ngutang di Warung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Raffi Ahmad. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Raffi Ahmad mengenang masa sekolahnya saat di SMA Negeri 3 Jakarta.

Dia mengaku dirinya hanya satu tahun bersekolah di sana, sebelum akhirnya pindah ke sekolah lainnya saat duduk di kelas dua SMA.

"Iya saya alumni, tetapi waktu itu memang setahun saja. Jadi, saya kelas 1 di SMAN 3. Jadi, dari Bandung masuk SMAN 3, kelas unggulan. Tetapi kelas 2-nya pindah karena banyak syuting. Karena sekolah kan punya peraturan juga," ujar Raffi Ahmad di SMAN 3, kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (19/8).

Baca Juga:

"Banyak kenangan juga saya di SMAN 3," sambungnya.

Dia lantas mengenang salah satu momen yang paling membekas semasa dia bersekolah di sana. Suami Nagita Slavina itu mengaku punya kebiasaan berutang di warung sekolah.

"Banyak ngutang di warung, main basket, jadi banyak lah kenangan di sini. Jadi sama Bu Titiek (Soeharto) datang merinding, saya datang ke sini merinding," tutur Raffi Ahmad.

Baca Juga:

Pria 38 tahun tersebut juga mengingat perjuangannya untuk berangkat ke sekolah kala itu.

Akibat lokasi indekos yang dihuninya cukup jauh, sehingga membuat Raffi Ahmad kerap datang terlambat ke sekolah.

Pembawa acara Raffi Ahmad mengenang salah satu momen yang paling membekas semasa dia bersekolah di sana.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI