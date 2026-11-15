Kenang Perjuangan Fatmawati, PDIP Gelar Kompetisi Mode Berskala Nasional
jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan mengadakan kompetisi mode berskala nasional demi merawat warisan nilai perjuangan istri Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno, Fatmawati Soekarno.
PDIP menamakan kompetisi desain busana untuk menjaring talenta dari 34 provinsi dengan Fatmawati Trophy 2026.
Ketua Panitia Nasional Fatmawati Trophy 2026, I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan kompetisi yang digelar pihaknya bukan sekadar ajang perlombaan desain busana, melainkan upaya merawat sejarah dan nilai perjuangan bangsa.
"Ajang ini bukan sekadar kompetisi desain busana, melainkan ikhtiar untuk merawat sejarah perjuangan bangsa, menghidupkan nilai perjuangan, dan memberikan ruang bagi kreativitas serta talenta bangsa," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perempuan dan Anak itu, Minggu (15/11).
Diketahui, Fatmawati Soekarno lahir pada 5 Februari 1923. Pada Oktober 1944, wanita yang berasal dari Bengkulu itu menjahit Sang Saka Merah Putih dalam keadaan hamil tua.
Sebagai Ibu Negara pertama, Fatmawati menjadi teladan dalam perjuangan, kesederhanaan, kemanusiaan, dan pengabdian kepada bangsa.
Atas jasa-jasanya, negara telag menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional pada 4 November 2000.
Bintang menuturkan penyelenggaraan ajang desain berangkat dari lima pokok keteladanan Fatmawati Soekarno, yakni kepekaan perasaan sebagai mahkota manusia, mengutamakan isi daripada gembar-gembor, pendidikan adil, kesetaraan perempuan dan laki-laki, serta kesederhanaan sebagai etika pengabdian.
Angkat kain Nusantara dan berdayakan perajin lokal, PDI Perjuangan gelar malam puncak kompetisi desain busana Fatmawati Trophy 2026.
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