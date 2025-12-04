Kenang Sosok Epy Kusnandar, Opie Kumis: Orang yang Enggak Pelit
jpnn.com, JAKARTA - Pelawak Opie Kumis mendatangi rumah duka Epy Kusnandar di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (3/12) malam.
Opie Kumis turut berdukacita atas meninggalnya pria 61 tahun tersebut.
Di matanya, mendiang Epy Kusnandar merupakan sosok yang tak pelit ilmu dan gemar berbagi.
"Ya begini, orang yang enggak pelit ilmu, enggak pelit sama apa yang dia punya, dia bagi-bagi," ujar Opie Kumis di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu.
Tak hanya itu, menurutnya, bintang sinetron Preman Pensiun tersebut juga sosok pria yang ringan tangan.
Opie Kumis mengatakan bahwa mendiang Epy Kusnandar tak bisa membantu teman kesusahan.
"Dia paling tahu misalnya lihat teman susah, misalnya lihat dia selalu bantu. Terus, ini orangnya tak terduga," tuturnya.
Dia pun mendoakan agar mendiang Epy Kusnandar diampuni segala dosa dan kesalahannya.
