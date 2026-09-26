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Kenang Sosok Guruh, Hasto PDIP: Seniman Besar dan Marhaenis

Kenang Sosok Guruh, Hasto PDIP: Seniman Besar dan Marhaenis
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Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai putra Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno, Guruh Soekarnoputra sebagai marhaenis. ilustrasi. Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan putra Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno, Guruh Soekarnoputra sebagai sosok seniman besar dan marhaenis sejati.

Dari situ, kata dia, PDIP bakal menggelar penghormatan bagi Guruh yang meninggal dunia di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta, Sabtu (26/9) pukul 04.16 WIB.

"Sosok seniman besar, sosok pejuang partai, dan juga marhaenis yang telah memberikan warna di dalam kehidupan sosial," kata Hasto ditemui di rumah duka, Jakarta, Sabtu.

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Diketahui, Guruh meninggal dunia pada usia 73 dan disemayamkan disemayamkan di rumah duka, Jalan Sriwijaya Raya, Jakarta Selatan.

Jenazah Guruh nantinya dimakamkan di Karet Tengsin, Jakarta Pusat berdekatan dengan pusara sang ibu Fatmawati Soekarno pada Sabtu ini.

Hasto mengatakan Guruh banyak berjasa bagi PDIP, satu di antaranya menciptakan mars partai berlambang Banteng moncong putih. 

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"Mas Guruh ini yang menciptakan lagu Mars PDIP," kata dia.

Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengatakan kantor partai berkelir merah di berbagai tingkat bakal mengibarkan bendera setengah tiang sebagai wujud dukacita neninggalnya Guruh. 

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai putra Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno, Guruh Soekarnoputra sebagai marhaenis.

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