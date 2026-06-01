Kenang Sosok Ryamizard, Megawati: Beliau Sosok Prajurit Negawaran

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri mengenang sosok Ryamizard Ryacudu sebagai sahabat yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat.

jpnn.com, JAKARTA - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri mengenang sosok mendiang mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu sebagai sahabat yang negawaran dan selalu meminta kepentingan rakyat.

Megawati mengatakan ketika dirinya menjabat sebagai Presiden kelima RI, Ryamizard mengemban amanah sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Dalam berbagai kesempatan, kata Megawati, Ryamizard memperlihatkan sikap kepemimpinan yang tegas, disiplin, dan selalu mengutamakan kepentingan rakyat.

Contohnya, kata dia, Ryamizard sigap ketika diminta Wapres kedelapan RI itu menangani bencana di Aceh.

Terutama, terkait pembangunan jembatan penghubung wilayah.

"Dengan sigap beliau langsung membantu dengan mengerahkan batalyon Zeni untuk memasang jembatan darurat tersebut, sehingga akses masyarakat dapat segera pulih," ujar Megawati dalam keterangan persnya, Senin (1/6).

Bagi dia, tindakan cepat Ryamizard menangani bencana Aceh menandakan eks Pangkostrad itu prajurit sejati yang selalu hadir untuk rakyat.

"Pak Ryamizard adalah sosok prajurit negarawan. Beliau teguh pada prinsip, memiliki dedikasi yang tinggi, dan menunjukkan komitmen yang tidak pernah surut kepada negara," kata Megawati.

