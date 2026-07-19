Kenang Sosok Sang Ayah, Arie Untung: Komedian di Rumah

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Arie Untung mengenang sosok mendiang ayahnya, H. Untung bin Syamsuddin sebagai sosok yang lucu.

Menurutnya, mendiang ayahnya itu merupakan sosok yang humoris di rumah.

Namun, sang ayah juga kerap menunjukkan sisi yang berbeda, yakni berwibawa.

"Beliau ini orangnya lucu, maksudnya komedian di rumah tuh. Tapi bisa berwibawa juga di saat yang berbeda. Jadi banyak ajarin ke saya," ujar Arie Untung di TPU Kampung Kandang. Jakarta Selatan, Sabtu (18/7).

Dia menuturkan ayahnya bukan tipikal yang overthinking, melainkan sosok yang santai.

Arie Untung bahkan juga banyak belajar dari sosok mendiang ayahnya ketika menghadapi pasangan.

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"Orangnya tuh benar-benar rileks, nggak kayak overthinking. Ibu kan agak galak di rumah, tapi dia tuh bisa husnuzon mulu orangnya, 'Mungkin ibu lagi begitu', jadi kami ketika saya punya istri galak juga jadi tahu ternyata cara merespons itu santai saja," tuturnya.

Tak hanya itu, suami Fenita Arie tersebut juga mengenang mendiang ayahnya sebagai sosok yang murah senyum.