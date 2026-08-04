Kenangan Brands Digitalisasi 20.000 Dokumen Ketenagakerjaan Bersama Privy

jpnn.com, JAKARTA - Kenangan Brands memperkuat digitalisasi administrasi ketenagakerjaan seiring ekspansi bisnis yang kini memiliki lebih dari 1.300 gerai dan hampir 10.000 karyawan di seluruh Indonesia.

Dengan skala tersebut, perusahaan memperkirakan sekitar 20.000 dokumen ketenagakerjaan harus diproses dan ditandatangani setiap tahun.

Group HRIS & People Analytics Kenangan Brands Andre Christian, mengatakan digitalisasi menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan perusahaan.

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Menurutnya, pengelolaan ribuan gerai dan pengambilan keputusan secara real-time tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan teknologi.

"Teknologi memungkinkan kami mengelola ratusan sampai ribuan gerai, mengambil keputusan berbasis real-time, sekaligus menjaga standar layanan yang beragam – sesuatu yang mustahil dilakukan secara manual," ujar Andre, dalam keterangannya, Selasa (4/8).

Andre menjelaskan, pertumbuhan bisnis juga diiringi tantangan dalam mengelola dokumen ketenagakerjaan agar selesai tepat waktu, terdokumentasi dengan baik, dan memiliki kekuatan hukum.

Untuk itu, Kenangan Brands menggandeng Privy guna menghadirkan sistem digital trust yang mendukung efisiensi sekaligus kepatuhan hukum.

Senior Manager Compensation Benefit, HR Strategy, and Performance Management Kenangan Brands Jeremiah, menambahkan kompleksitas administrasi terus meningkat seiring bertambahnya jumlah gerai dan tenaga kerja.