Kenangan Lama Kembali, Kia Carens Kini Berbisik Tanpa Emisi

jpnn.com, JAKARTA - Riuh rendah Mal Kelapa Gading 3 siang ini, Rabu (11/11), jadi saksi sebuah siklus yang berputar kembali.

Bagi banyak keluarga di Indonesia, nama Carens bukan barang asing. Ia sudah mondar-mandir sejak 2000.

Namun di Atrium The Forum hari ini, nama lama itu hadir membawa napas yang sama sekali baru: tanpa raungan mesin konvensional, yaitu all-new Carens EV.

Kia Sales Indonesia berharap Carens EV menjadi jawaban bagi keluarga urban yang ingin beralih ke era elektrifikasi tanpa harus mengorbankan kenyamanan ruang keluarga.

"Bagi keluarga yang mulai mempertimbangkan mobil listrik, kami ingin mereka bisa beralih lewat model yang sudah mereka kenal," ungkap CEO Kia Sales Indonesia Jong Sung Park.

Secara wujud, Carens EV tak lagi tampil seperti MPV lugu zaman dulu.

Guratan Digital Tiger Face di bagian depan serta pendar garis lampu Star Map LED membuatnya tampak kekinian, berpadu dengan ketegasan ground clearance 200 mm khas SUV.

Ia hadir gagah, tapi tetap ramah untuk dipakai harian.