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Kenangan yang Tak Terlupakan Bimbim Slank dengan Banyuwangi

Kenangan yang Tak Terlupakan Bimbim Slank dengan Banyuwangi
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Bimbim Slank. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com, BANYUWANGI - Grup band legendaris Slank kembali menyapa para penggemarnya di Banyuwangi, Jawa Timur, melalui rangkaian "Berani Kita Beda Tour" (Tour ke-10 Hey Slank) di Pantai Marina Boom, Minggu (1/11) malam.

Drummer dan juga sekaligus pentolan Slank, Bimbim menyebut Kabupaten Banyuwangi ada perubahan besar dan salah satunya terlihat dari makin banyak hotel yang menandakan daerah itu berkembang pesat.

"Banyuwangi sudah berubah banget ya, dulu cuma ada satu, sekarang di mana-mana ada hotel bagus-bagus," kata Bimbim dalam konferensi pers di Banyuwangi, Minggu.

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Dia menyampaikan Slank sudah beberapa kali menggelar konser di Banyuwangi sejak pertama kali berkunjung pada 1992.

Dalam kesempatan itu Bimbim mengungkapkan sejumlah kenangan dengan Banyuwangi, salah satu kenangan paling berkesan adalah proses penciptaan lagu "Kirim Aku Bunga".

Lagu yang dirilis pada 1993 tersebut lahir ketika Slank berada di Banyuwangi pada 1992.

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"Dulu, pada 1992 ada memori yang tidak bisa dilupakan banget, kami bikin lagu 'Kirim Aku Bunga' itu di Banyuwangi," kata Bimbim.

Selain tentang lagu "Kirim Aku Bunga", Bimbim mengaku memiliki kenangan dengan kuliner Banyuwangi, salah satunya Nasi Tempong, makanan khas daerah yang dikenal dengan sambalnya yang pedas.

Bimbim menyampaikan Slank sudah beberapa kali menggelar konser di Banyuwangi sejak pertama kali berkunjung pada 1992.

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