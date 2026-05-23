Kenapa di Sumatra Mati Listrik? PLN Pasti Lebih Tahu
jpnn.com - PEKANBARU - Mayoritas Sumatra gelap pada Jumat (22/5) malam. Dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Sumatera Selatan berdatangan laporan mati listrik dan keluhan kepada PLN.
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menyampaikan kondisi kelistrikan padam total di Sumatra bagian tengah dan utara karena adanya gangguan sistem sehingga membuat kondisi gelap gulita sejak pukul 18.45 WIB, Jumat.
"Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Info sementara pukul 18:44 WIB Sistem Sumatera Bagian Utara - Sumatera Bagian Tengah Terpisah dan Sumatra Bagian Utara padam total. Beban padam masih didata," kata Manager Komunikasi Unit Induk Distribusi Riau dan Kepulauan Riau, I Komang Gede Sastrawan, Jumat malam.
Dia menyampaikan saat ini tim teknis PLN telah diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pengecekan menyeluruh pada sistem dan jaringan kelistrikan, sekaligus menelusuri penyebab gangguan yang terjadi.
PLN mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik.
Sementara itu, pada Sabtu (23/5) pagi, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumbar memastikan seluruh gardu induk di provinsi setempat sudah menyala pascagangguan sistem kelistrikan yang berdampak pada padamnya arus listrik sejak Jumat (22/5) malam.
"Sampai dengan pukul 05.00 WIB, 60 persen sistem sudah pulih dan kami masih terus mengupayakan agar bisa normal menyala hingga 100 persen," kata General Manager PLN UID Sumbar Ajrun Karim.
Meskipun 21 gardu induk sudah berhasil menyala, terdapat 175 penyulang (feeder) masih padam dari total 394.
Antara melaporkan, dugaan sementara penyebab mati listrik di Sumatra lantaran gangguan sistem dari Jambi.
